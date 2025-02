Spiaggia ripulita, spariscono 350 chili di rifiuti. I volontari: "Così ci prendiamo cura dell’ambiente"

Una montagna di rifiuti trovata nella zona della foce del Marano. Domenica scorsa si è svolta la giornata di Clean-Up, un’iniziativa organizzata da Be Kind To – Aps in collaborazione con Futuro verde, Fondazione cetacea e Be Kind, nell’area della foce del Marano a Riccione. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose persone, unite da un unico obiettivo: "Restituire alla natura ciò che le appartiene, ripulendo la spiaggia dai rifiuti che la soffocano" spiegano gli organizzatori. La zona aveva bisogno di una ripulita e i numeri lo confermano. Sono stati 350 i chilogrammi di rifiuti raccolti e rimossi dall’ambiente. Si tratta di plastica, lattine, vetro e materiali di ogni genere che non dovrebbero ritrovarsi in mare o sulla sabbia. "Ma oltre ai numeri, ciò che conta davvero è il messaggio che abbiamo lanciato: se vogliamo un futuro diverso, dobbiamo agire oggi. La presenza di tanti bambini ha reso ancora più potente il senso dell’iniziativa. I loro occhi pieni di stupore e le loro domande spontanee ci ricordano che loro non dovrebbero essere testimoni di un simile scempio ambientale".