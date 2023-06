"Spiaggia ’ristretta’ dal nuovo lungomare"

"Il nuovo lungomare di Bellaria è una grande opera per la città, ma lascia poco spazio alla spiaggia, agli ombrelloni, agli spazi ludici, ai servizi extra in spiaggia. A venire penalizzati così sono i turisti". I bagnini di Cagnona stanno ultimando in queste ore le nuove opere negli stabilimenti, secondo quanto riportato dal nuovo piano spiaggia e dalla Soprintendenza. Cabine e arredi rispettano colori e materiali, all’insegna del green e dell’ecosostenibilità. Chioschi riqualificati e servizio delivery sotto ombrellone. Ma affiorano anche tanti problemi.

A partire dal venir meno di circa il 15% di spazi per ombrelloni e lettini in quasi ogni stabilimento balneare. "La pista ciclopedonale ha occupato in tutto quasi 5 metri in più – dicono gli operatori – e rimane poco spazio per le cabine e i servizi. Abbiamo dovuto tagliare campi da bocce e da beach, dimezzati i gazebi e quelli che restano non saranno certamente fruibili nel caso di pioggia. Prima ci si poteva fermare al gazebo, i clienti potrano socializzare tra loro. Ora non potrà più essere così. Sono tutti costruiti con materiale traspirante, che fa passare la pioggia". I bagnini stanno chiamando uno ad uno i turisti fedeli e c’è chi dopo 40 anni di vacanza nello stesso stabilimento, si ritrova quest’anno senza ombrellone.

"Ho già chiamato 20 clienti – spiega un proprietario – e ho dovuto dire loro che lo spazio per l’ombrellone e i lettini non c’è più. Con le cabine che devono essere installate da monte a mare, e non orizzontalmente dal lato alberghi, lo spazio sulla spiaggia già stretta di Cagnona, è pochissimo. Per non parlare della brutta erosione avvenuta nelle scorse settimane, durante l’alluvione". Si riducono anche gli spazi giochi per bambini. "Il dispiacere più grande è verso le famiglie fidelizzate che da anni vengono da noi e affittano appartamenti, proviamo a spostarli dai colleghi, ma gli spazi sono stretti per tutti. Agosto sarà difficile avere le stesse presenze dell’anno scorso. Sarà un grande disagio".

Rita Celli