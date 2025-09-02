Spiaggia, settembre è ‘salvo’ . Al mare anche senza i marinai

Spiagge aperte a fine settembre, anche senza marinai di salvataggio. I bagnini sono pronti ad accogliere clienti e turisti anche dopo il 21 settembre, l’ultimo giorno di servizio per i salvataggi come stabilito dal provvedimento della Capitaneria di porto. "Possiamo farlo, dopo le ultime comunicazioni arrivate dal ministero che hanno fatto chiarezza sull’ordinanza emessa l’anno precedente - premette il presidente di Oasi balneare, Diego Casadei - potremo rimanere aperti fornendo servizio di elioterapia, e comunicando al medesimo tempo ai clienti l’assenza del servizio di salvamento attraverso adeguata cartellonistica".

Quest’anno non assisteremo a un’altra serrata degli stabilimenti come avvenuto nel settembre di un anno fa. Allora il caos generato dall’ordinanza della Capitaneria di porto nazionale portò le cooperative dei bagnini a chiudere per protesta gli stabilimenti il giorno dopo la fine del servizio di salvamento. Motivo? Secondo il provvedimento nazionale l’apertura del ‘bagno’ doveva essere legata alla fornitura del servizio di salvataggio per i bagnanti.

Dopo un luglio che ha fatto tremare per le praterie che si trovavano in spiaggia soprattutto nei giorni infrasettimanali, e un inizio di agosto che non ha risollevato gli umori dei bagnini, ecco che settembre può diventare il mese della rivincita. "Prima di tutto attendiamo di capire che meteo avremo - premette Mauro Vanni, presidente di Confartiganato imprese balneari -. Per noi sole e temperature miti sono essenziali. Fino ad oggi il cielo non ci ha sorriso. Giugno era andato bene, meglio dell’anno precedente. Poi in luglio il turismo mordi e fuggi, quello da weekend, si è fatto sentire anche perché il meteo ha rovinato la maggior parte dei fine settimana. In agosto, dopo la prima decina è andata meglio, ma la settimana scorsa la pioggia è tornata a rovinare l’estate. Ora speriamo in questo finale di stagione".

Un anno fa un cielo nuvoloso e ballerino aveva svuotato le spiagge già nella prima settimana. Poi avevano aperto le scuole e la settimana successiva era arrivata la serrata di protesta degli stabilimenti. A conti fatti quel settembre pesò quasi zero sui bilanci dei bagnini. Ma quest’anno "se avremo un bel mese allora potremmo salvare la stagione. Non è facile portare gente, inclusi i riminesi, in spiaggia a fine estate, ma se il tempo ci assiste...". Come al solito saranno le spiagge più centrali a potersi permettere aperture più lunghe a estate finita, sia a Rimini che nelle altre località della costa. Spiagge aperte e lettini pronti per la tintarella con buona pace dei marinai i salvataggio che nonostante lo sciopero in pieno agosto scenderanno il 22 settembre dalle torrette mentre i turisti continueranno ad arrivare.

Andrea Oliva