Spiaggia, trenta bagnini pronti a investire

Piace ai bagnini della Regina il nuovo piano spiaggia, recentemente adottato. Ed ora alcuni operatori hanno fretta di investire. Quasi una trentina di bagnini, dai dati che giungono dalle associazioni di categoria, e non è poco per le ambizioni di crescita del turismo cattolichino. "I bonus e le premialità del piano spiaggia appena adottato – conferma Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato, categoria con alcuni iscritti tra i bagnini – possono essere un interessante volano per gli investimenti degli operatori di spiaggia. Sono almeno una trentina, da ciò che a noi risulta, sul territorio, gli operatori di spiaggia che vorrebbero investire quanto prima nei propri stabilimenti balneari, anche in chiave Bolkestein. Perchè i futuri bandi europei potrebbero riconoscere gli investimenti fatti e dunque tali investimenti potrebbero fare punteggio. Inoltre in tanti credono nel proprio lavoro e nel comparto turistico di Cattolica. I bonus con i nuovi chioschi o piscine in spiaggia possono aiutare gli accorpamenti e favorire il rinnovo del litorale cattolichino, ma si deve fare presto".

Infatti ora ci vorranno almeno 60 giorni per le osservazioni e poi il piano tornerà in consiglio comunale per la sua definitiva approvazione: "Dobbiamo accelerare i tempi tecnici per fare in modo – chiude Ruggeri – che almeno in primavera il piano sia ufficialmente approvato e dunque operativo, per predisporre già i primi progetti, e poi magari dopo l’estate partiranno i primi cantieri, insomma entro fine 2024". Tante le novità del piano spiaggia: manufatti e attrezzature dovranno ispirarsi a uno specifico "design balneare", si dovranno garantire i varchi a mare e, dove possibile, privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi d’acqua e delle strade; la superficie coperta massima sarà ridotta del 10%; sugli stabilimenti nel tratto del Lungomare Rasi Spinelli; inoltre nel caso in cui l’intervento unitario tra bagnini ricomprenda un bar esistente, questo potrà essere ampliato fino ad una superficie massima di 144 mq. Per piscine e chiringuiti: la realizzazione di specchi d’acqua superiori a 10 mq sarà consentita esclusivamente nell’ambito di un intervento unitario tra bagnini oppure nel caso di demolizione di una piscina precedente, ma con tecnologia "bio-design", ovvero con elementi naturali quali rocce, sassi o simili, senza l’utilizzo di cemento o materiali plastici.

Luca Pizzagalli