Spiaggia venduta: il Club del sole mette un piede sulla sabbia

I camping si tuffano in spiaggia. Uno dei frustoli di sabbia messi in vendita del Comune di Riccione nella zona sud, è stato aggiudicato dopo trattativa diretta, alla società Romagna Camping due srl riconducibile al Club del sole. I terreni sull’arenile a cui si fa riferimento sono quelli che il Comune ha acquistato dall’amministrazione Ceschina, diversi dei quali sono già stati venduti negli ultimi due anni tramite aste e trattative. Si tratta di aree situate sulla sabbia a ridosso del lungomare dove si ritrovano i manufatti degli stabilimenti balneari. Hanno grandezze differenti. In questo caso l’area in considerazione non è molto ampia, arrivando a 249 metri quadrati, permettendo tuttavia di mettere ‘un piede sulla sabbia’.

L’area si trova nelle vicinanze dalla ex Colonia Enel, sul lato sud. La società titolare del camping se l’è aggiudicata per un valore di 47.959 euro, con il pagamento del 30% entro i primi cinque giorni e il saldo alla stipula del rogito.

L’investimento apre due scenari. Il primo riguarda l’interesse della società titolare del camping per la spiaggia. Entro il 2027 le concessioni balneari andranno a bando ed avere un piede sulla sabbia è senza dubbio un elemento che potrebbe facilitare la corsa alla concessione. L’interesse per la spiaggia da parte della società non sorprende, se si pensa che nella zona nord di Rimini, dove il Club del sole ha un proprio camping, è stato fatto un importante investimento per rifare ben tre stabilimenti balneari legati al camping. Altro elemento interessante riguarda gli scenari futuri.

Il frustolo di sabbia acquistato, e l’eventuale concessione su cui mettere gli occhi, si trovano davanti alla ex colonia Mater Dei, un immobile che il Club del sole, dopo l’acquisto avvenuto ormai cinque anni fa, aveva intenzione di recuperare in chiave ricettiva, con la possibilità di farlo diventare un condhotel, dopo avere terminato la riqualificazione dei camping.

Andrea Oliva