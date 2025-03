Spiaggia vietata ai cani nella zona riservata al fratino

Via i cani dalla spiaggia del fratino. Il piccolo uccello nidifica da alcuni anni nella zona della spiaggia libera di Miramare, davanti alla ex colonia Bolognese. Per tutelare la specie protetta dei fratini e i loro nidi il Comune in collaborazione con la polizia locale, i carabinieri forestali e le guardie ecologiche, ha attuato una serie di accorgimenti. Martedì scorso è stata delimitata l’area di nidificazione con tanto di bandella colorata. L’area è ampia 20 metri per 20 in corrispondenza del nido. Tutte le attività di pulizia e sistemazione dell’arenile dovranno essere svolte manualmente o con mezzi a lenta movimentazione per non disturbare il fratino. Sono due i divieti che riguardano l’accesso ai cani. Il primo è previsto dall’ordinanza balneare regionale che vieta l’accesso ai cani sull’arenile a partire dal sabato che precede la Pasqua fino al 2 novembre ad eccezione dell’ingresso agli stabilimenti balneari attrezzati. Il secondo è relativo al regolamento comunale: dal 3 novembre al venerdì che precede la Pasqua, l’accesso alla spiaggia da parte dei cani è consentito solo se tenuti al guinzaglio. Chiunque violi i provvedimenti sarà soggetto a sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.