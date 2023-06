Spiava l’ex comandante Buttafuori a processo

Aver piazzato una microspia ambientale e una Gps sulla macchina del generale Enrico Cecchi, ex comandante provinciale della Guardia di finanza di Rimini. Questa l’accusa di cui deve rispondere un buttafuori riminese di 51 anni, difeso dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri, che si ritrova alla sbarra davanti al giudice monocratico. Le ipotesi di reato che gli vengono contestate sono quelle di interferenza nella vita privata e di esercizio abusivo dell’attività di investigatore privato, che secondo gli inquirenti avrebbe svolto pur essendo sprovvisto della licenza rilasciata dalla Prefettura. L’uomo ha scelto la strada del processo, convinto di poter dimostrare la propria totale buona fede e che le accuse mosse nei suoi confronti dall’ex comandante delle Fiamme Gialle riminesi sarebbero prive di fondamento. Già uscito di scena, invece, l’altro indagato - il titolare di un negozio di telefonia di Cesena - coinvolto nell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

La ‘bomba’ era esplosa alla fine del 2019, quando Cecchi, all’epoca dei fatti già in quiescenza dopo aver comandato la Guardia di finanza di Rimini, si accorge di essere spiato. Prima scopre il Gps montato sulla sua auto, poi anche una microspia nascosta sotto il sedile. Il generale non ci pensa due volte e si reca subito a presentare denuncia dalle Fiamme gialle. In quel periodo, Cecchi lavorava come consulente esperto, a titolo gratuito, del Segretario di Stato per le Finanze della Repubblica di San Marino, Marco Gatti. Il generale non ha dubbi. E’ convinto che dietro l’operazione di spionaggio ai suoi danni ci siano dei mandati sammarinesi, spinti quasi sicuramente da motivazioni di tipo politico. Tesi che è stata ribadita dallo stesso Cecchi anche lunedì scorso, nel corso della nuova udienza del processo. L’altro indagato - il titolare del negozio di telefonia - si è giustificato spiegando di essersi limitato a vendere una Sim senza sapere che uso ne avrebbe fatto il buttafuori, e ha chiesto di poter essere ammesso all’affidamento in prova. Il buttafuori, dal canto suo, afferma invece di non sapere nulla né del Gps né della microspia. L’unica cosa che ha fatto, dice, è stata installare una sim sul Gps al solo scopo di effettuare un test, in accordo - sostiene sempre il buttafuori - con lo stesso Cecchi.

l.m.