Spiderman avvistato al supermercato

A Riccione è arrivato Spiderman, anche se non ha il fisic du role di un protagonista dei film della Marvel. Questo Spiderman è umano, tanto che si presenta alla cassa del Conad a Riccione per fare la spesa. I riccionesi lo vedono da giorni, mentre in precedenza era stato avvistato tra Marina centro e il centro commerciale Le Befane. Sui social è già diventato un eroe. Per il momento non si ha traccia di sue azioni coraggiose contro i criminali, anche se nello stivale ha una paletta da vigile che porta sempre con sé. Il nome d’arte è Spider Moi, stuntman con un profilo su Instagram (Valentino Moi). Con il suo costume da Uomo Ragno è stato immortalato in un video in cui aiuta gli operai nei cantieri. E se il costume si sporca, niente paura, Spider Moi va in lavanderia a Riccione.