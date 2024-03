Spinelli attacca il sindaco: "È già in clima elettorale"

"Il sindaco di Rimini è già in clima da campagna elettorale". Botta e risposta tra il primo cittadino, Jamil Sadegholvaad, e la senatrice di Fratelli d’Italia Mimma Spinelli. Oggetto del contendere la visita che la senatrice ha fatto a questore e comandante dei carabinieri per portare sostegno e solidarietà alle forze dell’ordine dopo gli episodi di violenza registrati a Pisa e Firenze. Sadegholvaad non ha usato i guanti nell’attaccare la senatrice. "La migliore solidarietà, la migliore vicinanza alle forze dell’ordine, a Rimini e altrove, li si concretizza coni fatti. non con le chiacchiere con le photo opportunity. Non con l’uso strumentale in chiave politica delle istituzioni". Apriti cielo. La replica della Spinelli suona così: "Per esprimere la massima solidarietà alle forze dell’ordine sugli incresciosi episodi di violenza registrati nei giorni scorsi a Pisa e Torino non sono tenuta a chiedere il permesso al sindaco di Rimini. Sono abituata a costruire e a dire le cose con chiarezza nel rispetto di una cultura istituzionale improntata sulla collaborazione con tutti i rappresentanti degli enti locali ad ogni livello". Poi il richiamo all’impegno per il territorio. "Per questo motivo sono sempre disponibile e aperta a dare il necessario supporto a questioni ‘calde’ per il territorio. Il lavoro di squadra, senza distinzioni politiche, fa parte del mio bagaglio culturale. Lo scorso maggio la nuova caserma dei vigili del fuoco di Cattolica è stata oggetto di un incontro a Roma presso il ministero dell’Interno con tutti i sindaci dei comuni coinvolti. Un lavoro di squadra concepito e voluto per il bene del territorio". Ed eccoci al contrattacco politico. "È evidente che l’intromissione del sindaco mi sembra dettata da un clima di campagna elettorale". Nel merito la senatrice cita il Pacchetto Sicurezza approvato dal consiglio dei ministri che dà anche maggiori tutele per le forze dell’ordine "in caso di violenze e condotte offensive con un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commossi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Sul comparto sicurezza, compreso la garanzia dei rinforzi estivi o la partita della cittadella della sicurezza ribadisco attenzione e disponibilità". In chiusura: "Caro sindaco Sadegholvaad, eviti se può, se riesce, di darmi consigli su dove andare, cosa fare e chi incontrare. Sono consigli che lasciano il tempo che trovano".

Andrea Oliva