Spinelli (FdI) al ministro: "Ora più agenti"

"Oggi la Commissione Affari costituzionali del Senato ha audito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il quale ha illustrato le proprie linee programmatiche. Rivolgo a lui un sentito ringraziamento perché, con chiarezza e premura, ha informato la Commissione su ogni singola vicenda di cui si è fino ad oggi occupato, evidenziando come per lui e per tutto il governo siano prioritarie la tutela della vita e la sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni contro ogni forma di violenza". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, segretario della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "Sono inoltre soddisfatta perché, a margine dell’informativa, ho portato al ministro i saluti del prefetto e del questore di

Rimini - prosegue Spinelli - e ho perorato la causa comune di implementare l’organico per la stagione estiva".