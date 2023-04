Spinelli (Fd’I): "Ci avviamo verso le riforme"

"L’audizione del ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, svoltasi ieri mattina in Commissione Affari Costituzionali e incentrata sull’esposizione delle linee programmatiche del suo dicastero, ci rassicura sul percorso spedito di ammodernamento dello Stato che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva promesso già in campagna elettorale e che ha voluto fosse subito messo a terra".

Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica

Spinelli, componente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "Condivido il processo di riforme che questo governo sta portando avanti: da un lato è importante creare le condizioni per la governabilità di un paese, innanzitutto per rispetto a tutti i cittadini - dando risposte concrete ai bisogni di tutti - e nello stesso tempo per garantire a chi è eletto di portare avanti politiche strategiche con la prospettiva di un arco temporale di un intero mandato. Parlo ovviamente della riforma del presidenzialismo e su questo esprimo piena soddisfazione per il metodo con cui il ministro Casellati ha esposto le linee guida del suo dicastero, incontrando tutte le forze politiche e coinvolgendo le parti sociali", sottolinea

Spinelli. "Da parlamentare che ha svolto per dieci anni il bellissimo “mestiere” di Sindaco, apprezzo in particolare l’impegno del ministero per le Riforme volto alla semplificazione burocratica per mettere a terra tutte le risorse a beneficio di una progettualità delle amministrazioni pubbliche e dei privati", conclude la senatrice di Fratelli d’Italia.