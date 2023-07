Spinelli (Fd’I): "Dal governo aiuti a pioggia"

Basta polemiche, parlano i numeri. Nel suo intervento in Senato, la senatrice di Fratelli d’Italia Mimma Spinelli ha ribadito l’importanza del decreto legge alluvione e di quello relativo alla ricostruzione. "Le risorse stanziate a favore delle Regioni e dei cittadini alluvionati sono davvero eccezionali, senza precedenti. Stiamo parlando di 4 miliardi di euro e 500 milioni". Vi sono 200 milioni per il fondo emergenza nazionale destinato agli enti locali, 100 milioni per la ripresa economica, altri253 milioni per i lavoratori autonomi e così via, ricorda la senatrice. "Questa è stata una risposta eccezionale da parte del governo". Alle opposizioni che hanno criticato aspramente il governo, la Spinelli ribatte: "Avevate abituato il governo alle chiacchiere. Noi preferiamo i fatti".