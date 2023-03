Spinning d’altura: in arrivo equipaggi da tutta Italia

Manca un mese esatto e i preparativi sono già in corso. Il 21 e il 22 aprile la città di Bellaria Igea Marina ospiterà l’8° Campionato italiano spinning d’altura 2023, manifestazione di pesca che vedrà convogliare nella città di Panzini agguerritissimi equipaggi provenienti da tutta Italia. L’evento è organizzato dal Circolo Nautico cittadino, presieduto da Nicola Ianniello, in collaborazione con la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, con il patrocinio del Comune. Negli ultimi anni equipaggi del Circolo Nautico locale hanno conquistato più titoli tricolore di specialita, sempre ’giocando in trasferta’. Questa volta avranno dalla loro anche il fattore campo.