Spolparono società fallita. In tre verso il processo

C’è un processo all’orizzonte per tre imputati per i quali nei giorni scorsi è stata fissata l’udienza preliminare – il prossimo 17 gennaio – dopo la richiesta di rinvio a giudizio nei loro confronti avanzata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi il quale ha coordinato un’indagine a loro carico per presunte percezioni indebite di denaro da una società con sede a Rimini dichiarata fallita a inizio 2020.

Nello specifico, stando a quanto raccolto dall’accusa nell’ambito delle indagini preliminari, un 57enne di origini laziali, difeso dall’avvocato Luca Monaco, in qualità di amministratore unico della società con sede a Rimini fallita a inizio 2020 si sarebbe impossessato di oltre 121mila euro prelevandoli dalle disponibilità finanziarie della società fallita, avendo poi utilizzato il denaro per far fronte a delle spese personali. Ancora, il 57enne avrebbe anche ottenuto beni strumentali per oltre seimila euro non rinvenuti dal curatore fallimentare durante l’inventario fallimentare. Sempre il 57enne è quindi accusato di avere, prima della procedura fallimentare e in uno stato di insolvenza manifestatosi già a partire dal 2016, eseguiva pagamenti per altri 119mila euro complessivi, favorendo il danno per la società nei confronti dei propri creditori. Infine, al 57enne è contestato anche una tardiva richiesta di fallimento pur sapendo lo stato di dissesto dell’azienda e l’incompleta tenuta dei libri contabili obbligatori.

Con l’uomo, vanno verso il giudizio anche altre due persone, coniugi, una donna di 58 anni e un altro uomo corianese di 70 anni difeso dall’avvocato Alessandro Petrillo e Jakub Nowacki. A loro viene contestato in concorso con l’amministratore della società e in qualità di soci, di aver eseguito pagamenti preferenziali in loro favore per oltre 24mila euro attraverso la restituzione delle somme da loro conferite alla società in fallimento a titolo di finanziamento infruttifero.

Questo sarebbe stato fatto prima della dichiarazione di fallimento e creando quindi un ulteriore danno ai creditori della società fallita.