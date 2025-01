Spontricciolo, partono i lavori in via Arona. Due appartamenti riservati ai disabili

Poter lavorare ogni giorno per essere autonomi in futuro. Per le persone con disabilità non è affatto scontato. Ma per imboccare questa strada servono anche progetti e strutture che consentano di sperimentare e migliorare le proprie autonomie. Oggi un luogo di questo tipo c’è. Agli inizi di febbraio prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del fabbricato di viale Arona. L’investimento complessivo supera i 548mila euro, di cui 200mila finanziati con risorse del Comune e il resto con i fondi Pnrr. L’intervento, che si inserisce nel processo di rigenerazione di Spontricciolo, prevede la realizzazione di due unità abitative accessibili che garantiranno l’autonomia alle persone con disabilità. Una delle unità, al piano terra, sarà idonea a ospitare quattro persone, mentre la seconda ne accoglierà cinque. Oltre agli ambienti in cui vivere, i due appartamenti disporranno di spazi comuni per l’attività lavorativa. Saranno dotati di infrastrutture innovative per favorire l’autonomia degli occupanti e agevolare il telelavoro, garantendo una maggiore inclusione sociale.