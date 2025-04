Sporcizia in via del Prete. Residenti sulle barricate: "Il Comune intervenga"

Pioggia di polemiche sulla nuova via del Porto, dove dopo la recente riqualificazione i residenti lamentano la maleducazione dei padroni di cani che lasciano gli escrementi abbandonati anche per mancanza di bidoni e contenitori mirati, ma anche dove si segnala il parcheggio selvaggio con auto posteggiate anche sul marciapiede, grate sconnesse per la raccolta delle acque, ecc.

"Del parcheggio selvaggio se ne parla da molto – confermano Leonardo Lugli e Paolo Pazzaglini, presidente e vicepresidente del Comitato Violina, Casette e Porto – è stato riferito a sindaca e giunta durante incontri di quartiere, abbiamo inviato mail pec, ed ancora il problema non è stato risolto. Pochi giorni fa lo scuolabus che porta i bambini alle scuole, addirittura è rimasto bloccato per alcuni minuti suonando il clacson perché non riusciva a passare a causa di un’auto sul marciapiede che riduceva lo spazio di passaggio. Non si può accettare una situazione del genere".

Le grate delle bocche di lupo inoltre non sono sicure e vanno migliorate: "Servono poi controlli e multe per sensibilizzare le persone che lasciano le deiezioni canine sul marciapiede – continuano i due rappresentanti – si deve far capire a queste persone così non va".