Sport, 6mila euro di aiuti ai giovani

Un aiuto per chi vuole fare sport ma fa fatica a permetterselo. Restano pochi giorni giorni per partecipare al bando con cui l’Unione dei comuni della Valmarecchia mette a disposizione contributi per i giovani. Il voucher è concesso per un massimo euro 200 euro per spese sostenute nel 2023 per l’iscrizione o la frequentazione di corsi per l’attività sportiva e wellness. Fra i requisiti chiesti: l’Isee non superiore a 50mila euro, la residenza in Valmarecchia, età compresa fra i 14 e i 35 anni. In totale saranno elargiti contributi per 6mila euro. Le domande vanno presentate tramite il sito www.vallemarecchia.it entro la mezzanotte di giovedì. Al momento della compilazione è necessario allegare l’abbonamento, la ricevuta o la fattura comprovanti i costi sostenuti.

a.g.c.