Sport, benessere e movimento

Domani alle 18 al Bagno Tiki 26 di Rimini si chiude la rassegna La Cultura nello Sport con l’incontro "Antiage: c’è un limite di età per fare attività sportiva?". Protagonisti saranno il nutrizionista Marco Neri, il pugile europeo dei pesi medi Matteo “Il giaguaro” Signani e la personal trainer brasiliana Elen Souza con il suo team.

Neri, vicepresidente della Federazione Italiana Fitness, proporrà una riflessione dal titolo Essere o apparire?, sottolineando il valore della prevenzione, dell’alimentazione personalizzata e di un invecchiamento sano e consapevole. "Non si tratta solo di vivere a lungo – ricorda – ma di vivere bene, nel pieno delle proprie capacità fisiche e mentali".

A seguire la testimonianza di Signani, riminese e campione dal ring alla vita quotidiana, che racconterà resilienza, sacrifici e ripartenze: "Non per vincere sempre, ma per non smettere mai di crederci".

Infine, spazio a Souza, che da otto anni anima la spiaggia con attività outdoor, corsi per tutte le età, camminate tra benessere e conoscenza del territorio. La rassegna, ideata da Giorgio Salvatori e patrocinata dal Comune, ha portato in estate sportivi, medici e professionisti a dialogare su salute, emozioni e relazioni.