Sport, contributi per i ragazzi

Chi ha figli tra i 6 e i 18 anni che praticano sport il comune di Poggio Torriana mette a disposizione contributi per incentivare e sostenere le attività dei ragazzi. Le famiglie possono presentare domanda da lunedì al 9 gennaio. Per accedere al contributo occorre avere figli tra i 6 e i 18 anni (o fino ai 26 anni per minori e individui disabili), un’Isee fino a 28mila euro, risiedere a Poggio Torriana. Il contributo sarà di 80 euro per ogni figlio praticante attività sportiva. Per le famiglie con più di 4 figli, la somma non supererà i 400 euro.