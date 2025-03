Sport dei minorenni: ultimi giorni per chiedere contributi

Ancora pochi giorni: scade lunedì l’avviso pubblico per contributi a sostegno dell’attività sportiva di minori a tra i 6 e i 14 anni. Un bando per un fondo di 15.000 euro, stanziati dal Comune "per la valorizzazione e l’incentivo dell’attività motoria dei bambini e dei giovanissimi". Valenza doppia: la salute ma anche socializzazione, integrazione e inclusione. Possono accedere al contributo – precisa l’amministrazione comunale – le famiglie con attestazione Isee 2025 per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, pari o inferiore a 12.000 euro, oppure 25.000 euro per i nuclei che abbiano quattro o più figli; gli aventi diritto riceveranno 150 euro per ogni primo figlio, poi via via 75 euro per ogni figlio ulteriore a partire dal secondogenito.