Sport e congressi spingono il turismo: già 50mila prenotati negli hotel

Sport e congressi protagonisti dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. "Con più di 50mila presenze turistiche annunciate – dicono da Palazzo Garampi – legate al calendario di Palacongressi, Fiera, Stadium". Da qui alla fine di aprile, infatti, Rimini accoglierà ben tre convention aziendali, un convegno medico scientifico, un raduno religioso, l’ottavo convegno internazionale ’Autismi’, e anche il torneo internazionale di basket giovanile ‘Papini’ e il campionato Adidas open Italia di karate. "Un fitto calendario di appuntamenti che ‘spinge’ le prenotazioni alberghiere e porta, già oggi – sottolineano dall’amministrazione comunale – a registrare un’occupazione media al 65% negli hotel di Rimini, con molte prenotazioni ancora in arrivo in vista di due ponti alle porte".

Dopo la Pasqua, Rimini si fa dunque trovare pronta al secondo banco di prova primaverile. "Sono molti gli albergatori che hanno già registrato il soldout in vista di eventi sportivi e del ritorno in città del raduno di Rinnovamento nello spirito, che conterà circa 6mila partecipanti al giorno dal 22 al 25 aprile". Fra gli eventi in calendario in queste settimane anche tanta musica con il concerto gratuito di Frankie hi-nrg mc per la Festa della Liberazione e il Rimini on life e Marecchia Dream Fest per la festa dei lavoratori, mentre in ambito culturale dal 26 al 30 aprile si terrà la quinta edizione della festa del cinema La settima arte.