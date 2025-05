Sport e finanza: l'importanza dei conti in ordine al Lions Club Rimini Host

Tanta Rbr a ‘Sport e finanza, l’importanza di avere i conti in ordine’, l’appuntamento Lions Club Rimini Host con ospite il direttore generale biancorosso, Davide Turci, e il vicepresidente Moreno Maresi. Con loro, presenti anche il pilota Yamaha Italian Sbk, Alessandro Arcangeli, e il vicepresidente di New Rimini Baseball, Giacomo Pelliccioni.

Nel parlare di sostenibilità e delle origini della Rinascita, è stato inevitabile andare indietro di qualche anno. "Una singola azione di questi anni? Il 3 luglio del 2018, quando abbiamo presentato il progetto Rbr al Peacock, a San Giuliano – ricorda Turci –. Oltre 200 persone alla prima conferenza stampa, Fantastico".

L’idea di fondo di Rbr? Andare al di là del risultato. Ricostruire il rapporto con la città andando oltre a quello che accade in campo. "Con Rinascita abbiamo cercato di fare questo, siamo andati al di là del risultato – prosegue Turci –. Vincere aiuta, ma la nostra strategia di comunicazione è questa, creare un evento e con esso tanti motivi per venire al palazzetto. Stiamo cercando di andare al di là della vittoria e della sconfitta creando l’evento partita".

Stasera, alle 21, si gioca Avellino-Brindisi, con la vincente che affronterà domenica Verona. Da quella partita spunterà l’avversaria di RivieraBanca. L’altro play-in, quello tra Pesaro e Torino, era in programma oggi. La Vuelle avrebbe dovuto giocare a Cento per l’indisponibilità della Vitifrigo Arena. Ma nel pomeriggio di ieri la Fip ha comunicato che, su indicazioni della questura di Ferrara, la partita non si potrà giocare e sarà riprogrammata.