Sport e giustizia salgono in cattedra all’Università

Lo sport a 360 gradi fra doping, disturbi dell’alimentazione e body shaming, ma anche come occasione di riscatto, visto attraverso le lenti del corso di alta formazione in Vittimologia clinica e forense dell’Università di San Marino.Questo, il focus di una giornata di approfondimento in programma nella mattinata di sabato nella sede universitaria di via Salita alla Rocca 44, nel centro storico del Titano, con la partecipazione di professionisti, esperti di diritto sportivo, accademici, psicologi, psichiatri. Fra i relatori dell’iniziativa, al via a partire dalle ore 9, il responsabile scientifico del master in Criminologia dell’ateneo del Titano, Cristiano Depalmas, il responsabile del Comitato italiano paralimpico, Gianluca Vignali, e la direttrice sportiva della Federazione sammarinese sport special, Paola Carinato.