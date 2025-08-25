Sport e sanità: arrivano al Meeting i ministri Abodi e Schillaci

Anche lo sport può costruire mattoni per la pace. Di questo si parlerà oggi al Meetingdi Rimini, dove sarà fatto Meeting il punto sulla preparazione delle Olimpiadi di Milanto-Cortina 2026. Lo sport come occasione di valorizzazione dei talenti personali, relazione con gli altri e gioco di squadra. Ne parlano i big coinvolti nelle Olimpiadi invernali: il ministro dello Sport, Andrea Abodi (nella foto), il general mangaer di Olimpiadi e Paraolimpiadi, Luca Santandrea, e l’ad della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier (incontro alle 13, sala Gruppo FS C2).

Dallo sport alla sanità, un bene per tutti, che rischia di essere travolto in una tempesta perfetta. Ma quale è il ruolo delle istituzioni, dell’azione pubblica e del contributo del privato, anzitutto non profit? Di questo parleranno Luca Antonini, vicepresidente della Corte costituzionale, e Orazio Schillaci, ministro della Salute (incontro alle 17, sala Conai A4). Ieri, intanto, è stato protagonista alla kermesse di Comunione e Liberazione il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che ha replicato a Salvini sugli aiuti militari agli Ucraina: "Le linee di politica estera le decidiamo io e Giorgia Meloni. Contano le idee, non le parole".