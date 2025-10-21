La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Rimini

CronacaSport e violenza, San Marino accelera per introdurre il Daspo
21 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
Sport e violenza, San Marino accelera per introdurre il Daspo

Il governo dopo i fatti di Rieti: "Iter legislativo ben avviato, vogliamo rafforzare le misure di prevenzione"

Il segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino, Rossano Fabbri

San Marino accelera per introdurre il Daspo. E lo fa all’indomani della morte a Rieti, nella vicina Italia, di Raffaele Marianella, l’autista del pullman assaltato sul quale viaggiavano i tifosi del Pistoia Basket. "La morte di un lavoratore innocente – dicono i segretari di Stato Andrea Belluzzi, Rossano Fabbri e Stefano Canti – colpito dalla furia cieca e criminale di sedicenti ’tifosi’, impone un momento di riflessione istituzionale sulla necessità impellente di elevare le difese contro la degenerazione dello sport in palcoscenico di teppismo. L’incolumità pubblica e la tutela della persona sono valori non negoziabili, e il mondo dello sport deve ergersi a baluardo contro chi ne infanga la missione educativa e aggregativa". Da qui "l’intenzione condivisa – dicono – di imprimere un’accelerazione decisa all’iter legislativo per l’introduzione di strumenti normativi per rafforzare il quadro di prevenzione e repressione in Repubblica, in linea con l’impegno già espresso in precedenza dal governo per l’inasprimento delle pene in occasione di manifestazioni sportive". Il provvedimento attualmente allo studio punta, in particolare, all’introduzione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Il Daspo, appunto. "Questa misura di prevenzione – dicono i segretari di Stato a Interni, Sport e Giustizia – si pone l’obiettivo primario di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone, consentendo al comandante della Gendarmeria di disporre il divieto di accesso ai luoghi degli eventi e ai percorsi di transito, nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose".

"Siamo profondamente addolorati – dicono in coro Belluzzi, Fabbri e Canti – per l’assassinio di Raffaele Marianella. Non è concepibile che la passione sportiva possa tradursi in un atto di pura criminalità omicida. L’ennesimo tragico evento spinge anche noi ad agire senza esitazioni: è un fondamento etico e di sicurezza. La Repubblica di San Marino non tollererà che il clima di violenza, che purtroppo si osserva fuori dai nostri confini, possa attecchire qui. Per questo, l’introduzione della nuova norma che è già oggetto di un lavoro preparatorio avanzato, diverrà presto realtà nel nostro ordinamento, fornendo alle nostre forze dell’ordine uno strumento di deterrenza e tutela indispensabile". L’introduzione di tali misure segna un passo risoluto "nell’impegno della Repubblica a salvaguardare i valori fondamentali dello sport e a garantire che ogni evento sul Titano sia sinonimo di festa, sicurezza e rispetto, riaffermando la dignità e il decoro istituzionale contro ogni forma di prevaricazione".

