Sport, fibra e accertamenti sulla musica

Al Marano, tra le colonie abbandonate spunteranno hotel pluristellati, campi da padel e nuove rotatorie. La sindaca Angelini e la giunta si sono presentati al Bar Bianchi l’altra sera davanti a una sala gremita per fare il punto sulle azioni che il Comune intende mettere in campo per migliorare la zona tra l’Alba, Spontricciolo e il Marano. I principali interventi saranno privati. Da una parte c’è la riqualificazione dell’hotel Le Conchiglie che già in queste settimane vede i lavori di pulizia propedeutici al cantiere vero e proprio. Dall’altra c’è il project financing che porterà alla costruzione, già in corso, di un nuovo centro sportivo sulle ceneri di quello presente fino ad alcuni anni fa in viale D’Annunzio. Sorgeranno cinque campi da padel, uno da tennis e calcetto, un’area collegata al lungomare per gli sport all’aria aperta e i servizi necessari. Intanto il Comune si è mosso per sistemare l’area attorno alla Reggiana. Il progetto di giardino della colonia sulla sabbia è la vaglio della Soprintendenza. Sempre in zona entro il 2025 l’amministrazione intende realizzare una rotatoria all’incrocio tra viale D’Annunzio e via Angeloni, che diventerà la porta nord di ingresso a Riccione. C’è poi un elemento su cui sindaca e assessori sono stati chiari: verranno intensificati i controlli anche in tema musica notturna per far rispettare le regole. Inoltre al Marano arriverà la fibra ottica. E’ già stata avviata la progettazione del percorso naturalistico sul Marano e della riqualificazione dell’ex polveriera.