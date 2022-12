Sport, nuovi fondi a disposizione delle società

Nuovi fondi comunali a disposizione per associazioni e società dilettantistiche sportive locali. Il contributo può essere richiesto fino al 9 gennaio: l’obiettivo è utilizzare i fondi (consegnati sotto forma di voucher) per realizzazione corsi, attività e campionati sportivi, per sostenere l’accesso dei giovani, con disabilità eo appartenenti a nuclei familiari numerosi, alla pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport. Possono presentare domanda le associazioni e società che: hanno sede legale nel comune o svolgono l’attività prevalente sul territorio, hanno avuto non oltre 50 atleti tesserati per il 2022, tra i 6 e 18 anni (o da 6 a 26 anni se disabili), e sono affiliate a federazioni e enti di promozione sportiva.