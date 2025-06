Sportello bancomat aperto da lunedì

Sant’Agata Feltria continuerà a non avere un gran feeling con le banche. Il nuovo sportello bancomat, installato nella centralissima piazza Garibaldi lo scorso 12 maggio, è ancora alle prese con "problemi tecnici che ne impediscono al momento l’attivazione – spiegano dall’amministrazione comunale – Il disguido è attualmente in fase di risoluzione da parte di Intesa Sanpaolo, attraverso la società incaricata alla gestione tecnica. L’attivazione è prevista nei prossimi giorni ma subirà dei ritardi rispetto a quanto preventivato".

Cos’è accaduto? Il 31 dicembre scorso l’istituto di credito ha chiuso lo sportello, l’unico presente nel comune di oltre 2.000 abitanti. Il nuovo sportello bancomat doveva essere una risposta. Il precedente bancomat è stato rimosso alla fine del 2024 in quanto collegato alle casse, "e il nuovo è di un tipo differente – dice il primo cittadino Polidori – che però non è ancora entrato in funzione".

All’origine un problema di linea. "Un dirigente di Intesa mi ha avvertito del disguido, ho allertato personalmente Telecom, la quale mi ha assicurato che il problema è stato individuato". L’istituto di credito ora deve resettare il bancomat: la ripartenza è attesa entro lunedì.