Sportivi in vetrina agli Awards

Domenica sera nel parco degli Olivetani sono stati premiati i vincitori degli Sports Awards 2023. Il clou della cerimonia è stata la consegna ad Andrea Reggiani del nuoto paralimpico riccionese e a Martina Padoan, per il karate, di due borse di studio offerte da RivieraBanca, alla presenza del suo presidente Fausto Caldari. Nel corso della grande festa di Polisportiva Riccione, un premio speciale è andato agli educatori del Giocaestate 2023, capitanato dal mitico Gianfranco ‘Gifra’ Luigi. Per le altre discipline sono stati premiati Gesian Kumrija, campione di boxe, Morgana De Paoli della nazionale giovanile italiana di judo, Dmytro Halich ‘Dimaì (sempre per il judo), Gabriele Serafini (taekwondoo), Manuel Calanca (podismo). Per gli Sport acquatici, Giorgio Gori della Fin ha premiato Leonardo Sarti (sub), Marco Facchini (tuffi), Asia Delmonte (nuoto), il duo Viola Palmieri e Anna Torroni (nuoto artistico) e Giada Gnassi (pallanuoto). La karateka Carlotta Villa ha consegnato i premi speciali a Lucia Gnali e Giulia Roberti (pattinaggio artistico) e a Cecilia Medda e Lucrezia Morri (freestyle), mentre il presidente della Polisportiva Michele Nitti ha consegnato un premio speciale alla squadra di Volley per l’importante promozione in serie B e alla squadra di Ginnastica per l’entrata in serie A. I vincitori sono stati scelti da una giuria di giornalisti composta da Carlo Bozzo, Mary Cianciaruso e Nives Concolino e coordinata da Giulia Airaudo e Federico Fabbri.