Sports Award per premiare i migliori atleti La grande festa al parco degli Olivetani

E’ tempo di Sports Awards. Domenica si festeggia la prima edizione della manifestazione voluta dalla Polisportiva comunale per premiare gli sportivi riccionesi che si sono distinti nelle rispettive categorie. La festa si svolgerà al parco degli Olivetani. Sarà una serata di musica, spettacolo e divertimento. I riconoscimenti dati da una giuria, terranno conto di diversi fattori nell’analisi delle prestazioni di atleti e allenatori. Oltre ai meriti e ai risultati sportivi si terrà conto anche della solidarietà, lealtà, rispetto della persona e delle regole. Si parte alle 18 con dj set e truck food. Sul palco dell’arena degli Olivetani dalle 19 si alterneranno le giovani band del Giocamusica di Riccione e le danzatrici e danzatori dell’Accademia di danza di Antonella Bartolacci, insieme all’animazione per i più piccoli con la mascotte Dino il Bagnino. Durante la serata verranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, valutati da una giuria di giornalisti. Inoltre verranno consegnate due borse di studio offerte da Riviera Banca, mentre Riviera Consulting ha pensato a istruttori ed educatori mettendo a disposizione corsi di formazione. Alle premiazioni saranno presenti i campioni che hanno fatto grande lo sport riccionese: Lorenzo Ronci, campione mondiale di pattinaggio inline 2004, Carlotta Villa, pluricampionessa europea di karate, e l’altista Nicola Ciotti, cinque volte campione nazionale assoluto. L’associazione di Comunità Papa Giovanni XXIII sarà presente con un punto raccolta per la promozione del progetto ‘Un pasto al giorno’. L’ingresso alla festa nel parco sarà libero.

a.ol.