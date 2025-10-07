Sposa forzata in Asia. I genitori si difendono: "Si è inventata tutto"

È durato quasi tre ore l’interrogatorio di garanzia per la coppia bengalese, lui 55enne e lei 42enne, arrestati la scorsa settimana con l’accusa di aver rapito la figlia in Bangladesh e costretta a sposarsi contro la sua volontà con un uomo scelto dalla famiglia.

L’uomo e la donna, difesi dall’avvocato Valentina Vulpinari, si trovano agli arresti domiciliari dal 1° ottobre, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Raffaele Deflorio su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani, titolare dell’inchiesta. Davanti al giudice, i due indagati hanno respinto con forza le accuse, fornendo una ricostruzione completamente diversa rispetto a quella presentata dalla giovane.

Secondo i genitori, la figlia – oggi ventenne – sarebbe stata perfettamente consapevole della cerimonia celebrata in Bangladesh nel dicembre 2024 e avrebbe acconsentito al matrimonio. Una scelta che, sempre secondo la coppia, si sarebbe poi conclusa con un divorzio deciso dalla stessa ragazza. Per questo motivo, il legale della difesa ha chiesto la scarcerazione dai domiciliari, sottolineando l’assenza di reali esigenze cautelari. Il gip si è riservato la decisione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe iniziato lo scorso dicembre. La ragazza - residente a Rimini fin da quando aveva sette anni - viene convinta dai genitori a partire per il Bangladesh con la scusa di andare a trovare la nonna gravemente malata. Una volta atterrata a Dacca, però, la situazione cambia immediatamente: le vengono sottratti documenti e carta di credito, lasciandola nell’impossibilità di muoversi o chiedere aiuto.

Da quel momento ogni sua azione viene controllata. In poco tempo, con la complicità dei parenti sul posto, viene organizzato un incontro con un uomo di dieci anni più grande, appartenente a una famiglia benestante, scelto come marito. La ragazza – riferiscono gli atti – avrebbe più volte rifiutato, spiegando di non volere quel matrimonio. Ma le sue obiezioni sarebbero state soffocate con urla, aggressioni verbali e, in alcuni momenti, anche fisiche. Il matrimonio viene celebrato il 17 dicembre 2024. Subito dopo la cerimonia, la situazione sia addirittura peggiorata: la giovane sarebbe stata costretta ad assumere farmaci per favorire il concepimento, oltre a calmanti per ridurne la resistenza e il senso di reazione.

Eppure, anche nei momenti più bui, la ragazza non ha mai perso del tutto la lucidità. Di nascosto, sarebbe riuscita a procurarsi anticoncezionali per impedire la gravidanza.

Un gesto che ha probabilmente cambiato il corso della vicenda. Il mancato concepimento, infatti, ha indotto i familiari ad acconsentire a un temporaneo ritorno in Italia, con la speranza – dicono gli investigatori – che una volta rientrata, la giovane avrebbe affrontato trattamenti sanitari più efficaci per ottenere la gravidanza tanto desiderata dalla famiglia.

Ma al rientro in patria, avvenuto lo scorso aprile, la storia ha preso tutt’altra piega. Appena atterrati all’aeroporto di Bologna, i carabinieri – già allertati grazie a un contatto che la giovane era riuscita a stabilire con un consultorio del Dipartimento Salute donna dell’Ausl Romagna e una volontaria del centro antiviolenza – l’hanno immediatamente presa in carico e portata in una località protetta. Un intervento tempestivo che ha evitato che la vicenda proseguisse in silenzio.