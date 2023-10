Sposi da settant’anni: "Il nostro amore da record"

Un amore più inossidabile del titanio. Il loro matrimonio va avanti da settant’anni. Era il 26 ottobre 1953, quando Gino Cesarini (che è nato nel 1926) e Ada Biagini (classe 1931) suggellavano il loro amore nella chiesa Mater Admirabilis di Riccione, dopo 5 anni di fidanzamento. Ancora in ottima forma, la coppia di ristoratori, molto conosciuta in città, oggi festeggia le nozze con i parenti al ristorante Il Cavalluccio Marino. Sarà l’occasione per rispolverare i ricordi e per ripromettersi amore eterno. Perché il tempo non ha affatto scalfito la loro unione.

Il segreto del vostro amore?

"A una certa età ci si vuole ancora più bene. Siamo andati avanti affrontando insieme la vita, quello che cè di buono e di cattivo, condividento tutto, compreso il nostro lavoro condotto con passione. Che ci ha dato tante soddisfazioni e ha richiesto anche molti sacrifici: andavamo a dormire alle 2 di notte e alle 7 di mattina eravamo di nuovo nel nostro bar ristorante".

Parla del bar da Gino, oggi Leneredi?

"Esatto. Ci dividevamo il lavoro (Gino alla cassa al bar, Ada in cucina). Ci siamo dedicati molto all’attività, sempre in armonia. Il locale era molto più di un semplice bar ristorante: era un punto d’incontro per i turisti e anche per i vip. Da qui sono passati Sandra Milo, Enrico Maria Salerno, Patty Pravo e Rita Pavone, per fare alcuni nomi. Abbiamo vissuto l’epoca d’oro di Riccione. Giorni indimenticabili".

Cosa ricordate del giorno del matrimonio?

"Era domenica, pronunciammo il si nella chiesa di viale Gramsci davanti a tanti invitati. Dopo il matrimonio ci ritrovammo tutti a far festa al ristorante Cesarini che avevamo in via Circonvallazione. Poi partimmo per il bellissimo viaggio di nozze a Roma".

Nives Concolino