"Sposteremo gli eventi in altri Castelli"

Da una parte l’Unione sammarinese commercio e turismo, dall’altra il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. E lo scambio, quando si parla del bilancio della stagione estiva, è un botta e risposta piuttosto velenoso. Da una parte Usc che tira le somme storcendo il naso. "Seppur una parte di operatori è riuscita a mantenere, con fatica, gli incassi del 2022 – spiegano dall’associazione di categoria – la maggior parte degli operatori dichiara un incasso inferiore rispetto all’anno precedente, nell’ordine dal 10 al 30%, dovuto anche ad una ridotta capacità di spesa da parte dei visitatori clienti". Dito puntato contro gli eventi. "Il ricco calendario eventi sostenuto dal sostanzioso budget derivante dalle tasche dell’intera collettività, prevalentemente svolti nel mese di agosto, oltre a non produrre gli effetti sperati in termini di introiti, ha creato numerosi disagi a tutto il centro storico e ai visitatori che si trovano i parcheggi occupati dalle manifestazioni senza avere servizi sostitutivi e con informazioni poco chiare". Parole che fanno balzare sulla sedia il ministro sammarinese. "Un bilancio – tuona Pedini Amati – basato sulla percezione senza alcun riscontro oggettivo, senza alcun dato ufficiale riportando come loro stessi dichiarano soltanto sensazioni. Sarebbe inoltre interessante capire quanti e quali commercianti hanno fornito le loro sensazioni all’Usc visto che è chiaro a tutti come siano sempre gli stessi, dei quali sono noti nomi e insegne, quelli che passano il loro tempo a lamentarsi, denigrare, inventare dati con il solo risultati di ledere l’immagine del Paese". E sugli eventi... "Pur ritenendoli determinanti, stiamo cercando di spostarli in altri Castelli. Non ci risultano turisti scappati perché non hanno trovato parcheggio. Ci risultano invece dichiarazioni di malcontento di tutti coloro che visitando il centro storico dopo cena trovano tutte le serrande abbassate, anche durante eventi di grande richiamo, per una scelta che è ormai chiaramente una vergogna tutta sammarinese".