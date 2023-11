Spot e grandi eventi. Sei milioni per la Riviera

Grandi eventi ed ’experience’ legate a buona tavola cicloturismo e borghi. L’assemblea dei soci di Visit Romagna, presieduta dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, ha approvato il programma di promozione del 2024, finanziato con 6.656.500 euro. Si punta sul mercato italiano e su quello estero. Linee guida: la sostenibilità, il wellness, il buon vivere nei borghi, la bontà del mare. Sono previste azioni per il potenziamento dei grandi eventi, ma anche per la promozione dei contenitori culturali e dei brand legati a food, bike, Romagna dei borghi, rocche e dimore storiche, in linea "con quello che è il sentimento sempre più diffuso tra i turisti: la ricerca di un turismo slow fortemente orientato alla riscoperta del valore immateriale ed emotivo del viaggio, in stretta connessione con il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, enogastronomico che il territorio è in grado di offrire", afferma Visit Romagna.

"Proseguiamo nel solco intrapreso in questi anni – spiega Sadegholvaad – con un’attenzione particolare ai grandi eventi di sistema che da sempre sono un importante catalizzatore di presenze turistiche per la Romagna, ma anche sulla valorizzazione delle experience di mare, food, sport, wellness, arte e cultura, che ci permettono di raggiungere una connessione e rafforzano la fidelizzazione del nostro pubblico". Obiettivi che "intendiamo perseguire – continua Sadegholvaad – con un programma che darà continuità agli strumenti di promozione, si arricchisce di contenuti e intensifica le campagne, rafforzando il brand Romagna e quelli di prodotto e dei territori. Contemporaneamente portiamo avanti lo sviluppo di nuovi fil rouge di narrazione e definizione di prodotto legati alla proposta culturale e legata a specifiche community, in relazione anche alle sempre maggiori tendenze di ricerca di esperienze che ci mostrano le analisi turistiche".