Spot promozionale per sostenere i negozi locali

Un video virale per promuovere il commercio locale e l’associazione Città Viva. E’ quello ideato dai commercianti di Santarcangelo insieme ai creativi dell’agenzia Caimani Video, e che in poche ore, è già diventato virale. I commercianti clementini molto attenti ai nuovi linguaggi di comunicazione, per lanciare lo shopping natalizio in loco, scommettono sull’ironia e si affidano a una campagna meno istituzionale, strizzando l’occhio al web (in particolare Instagram) e alle nuove generazioni. "Comprare locale non solo perché nei nostri negozi trovi tutto, ma perché venire a Santarcangelo, immergendosi nell’atmosfera del suo centro commerciale naturale, significa vivere un’esperienza a tutto tondo – spiega Alex Bertozzi, presidente di Città Viva – Il messaggio di questo video è rivolto soprattutto agli under 30, sempre più abituati ad acquistare sulle grandi piattaforme online. A Santarcangelo non si trovano solo negozi, ma anche luoghi magici per fare una passeggiata, mangiare una piadina o una pizza, fare un aperitivo, andare al ristorante, guardarsi le luci di Natale. Non volevamo fare la solita pubblicità ingessata e un po’ autoreferenziale, per questo abbiamo scelto una veste più fresca e molto ironica". Lo spot, ideato da Città Viva, è stato girato da Michele Abbondanza e Simone Bertozzi (Caimani Video) interamente nel centro di Santarcangelo e all’interno dei suoi negozi.

r.c.