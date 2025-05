"Spot solo per i giovani, Riccione è altro"

"Uno spot unico, rivolto al solo pubblico giovanile. A non emergere è la diversità dei turismi della nostra città". Dopo giorni in cui si sono scaldate le chat delle associazioni di categoria, per non parlare dei social con i consiglieri opposizione molto attivi, a prendere la parola è il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari.

Montanari, le piace lo spot sulla città di Riccione che sta passando sulle reti Mediaset?

"Non sta a me giudicarne la bellezza. Quanto posso fare è valutarne il messaggio e la sua utilità per il turismo di Riccione. Ma prima vorrei fare una premessa".

Prego.

"Mesi fa ci era stato anticipata la volontà di realizzare questa campagna, ma da allora non siamo stati chiamati a condividere contenuti e anticipazioni della stessa. Quello che abbiamo saputo lo abbiamo letto sui giornali o visto in tv".

Torniamo allo spot.

"È divertente e simpatico…"

Ma?

"Non esprime in modo adeguato la proposta turistica di questa città perché rivolto al solo segmento giovanile. Inoltre, vedendolo, sento passare il messaggio di un divertimento ‘senza alcun tabù’. Credo che il messaggio finisca per essere negativo. Chiaramente dipende da come lo si intende, ma potrebbe essere interpretato come una deregulation. Non metto in discussione il messaggio di un turismo inclusivo, ci mancherebbe altro, ma questo deve avvenire nel rispetto delle regole di convivenza civile. Su questo serve essere chiari".

Cambierebbe il video?

"Sarebbe stato importante poter dare più messaggi, dunque puntare su più spot che permettesse di raccontare la città. Riccione è molto più che non il singolo ambito del turismo dei giovani".

Avrebbe preferito i video con spiaggia e piadina?

"Ripeto, non sta a me realizzare la campagna spot. Tuttavia raccontare la città anche per immagini (Lo spot è girato in studio ndr), attraverso i suoi luoghi iconici e con personaggi, poteva essere un’idea. Mentre in questo video si parla solamente a un segmento della clientela".

Per la campagna sulle radio il messaggio sarà diversificato a seconda dell’emittente, lo preferisce?

"Attendo di sentirla, ma una diversificazione dei messaggi anche in tv sarebbe stata importante. Rimanendo sulla tv e sul singolo messaggio che viene dato della città, mi chiedo se è coerente rispetto agli obiettivi del piano strategico del turismo di questa amministrazione".

Andrea Oliva