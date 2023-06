Spray al peperoncino, pugni e calci Rapina al minimarket: tre arrestati

Spray al peperoncino, botte e minacce. Tutto per rubare un paio di alcolici dagli scaffali di un minimarket. Sono finiti in manette tre giovani marocchini, due dei quali irregolari in Italia, tutti già noti alle forze dell’ordine, accusati di rapina pluriaggravata in concorso ai danni del titolare di un piccolo negozio in viale Regina Margherita.

Ieri notte, il terzetto è entrato in azione attorno all’una. Dopo aver prelevato delle bottiglie dagli scaffali, i giovani stranieri si sono allontanati, ovviamente senza pagare il conto.

Quando il proprietario, un cittadino straniero, ha provato a dire loro qualcosa, i malviventi non ci hanno pensato due volte: hanno estratto lo spray al peperoncino dalla tasca, glielo hanno spruzzato addosso, costringendolo a rintanarsi nel minimarket. L’uomo ha quindi composto il numero unico di emergenza della questura e sul posto, a sirene spiegate, è intervenuta una Volante. Gli agenti iniziano a setacciare la zona alla ricerca dei responsabili. Poco dopo, passando davanti al negozio, vengono fermati dall’esercente. Il quale racconta che il terzetto è appena tornato a fargli visita. Sapendo che aveva contattato le forze dell’ordine, i marocchini lo hanno minacciato e poi riempito di calci e pugni, non risparmiando nemmeno il dipendente che si trovava nel locale, anche lui ferito nella colluttazione. I rapinatori ormai hanno i minuti contati. Nel giro di poco vengono rintracciati dalla polizia di Stato: uno di loro cerca di opporsi all’arresto, brandendo una bottiglia di vetro contro i poliziotti. Bloccati, tutti e tre vengono ammanettati e portati in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Il 6 giugno scorso altri giovani marocchini erano stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato dopo aver messo a segno un colpo a Marina Centro. Nel mirino era finito il gazebo dell’Embassy, uno dei locali simbolo di viale Vespucci. Dopo essersi introdotti all’interno, i malviventi avevano prelevato delle bottiglie di superalcolici. Scoperti dal guardiano notturno, avevano tirato fuori un coltello e lo avevano minacciato di morte. In seguito, sul posto, si erano precipitate le Volanti e nel giro di pochi minuti i poliziotti erano riusciti a rintracciare ed arrestare gli autori della rapina.