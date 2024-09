Spray al peperoncino al supermercato a Rimini: panico tra le corsie del Conad

Rimini, 30 settembre 2024 – Momenti di panico tra le corsie del Conad City di viale Tiberio a San Giuliano. Due giovani di origine nordafricana sono entrati nel tardo pomeriggio di ieri nel supermercato e hanno incominciato ad aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali: sorpresi mentre probabilmente stavano per commettere un furto, sono tornati poco dopo e - per dispetto - uno di loro avrebbe tirato fuori dello spray al peperoncino incominciando a spruzzarlo in aria.

Qualcuno, tra i dipendenti e i clienti del negozio, si è sentito leggermente male, accusando bruciore agli occhi e alla gola. Sul posto è accorsa a sirene spiegate la polizia di Stato, insieme ad ambulanze e automedicalizzate del 118. Gli agenti hanno fermato i due ragazzi, entrambi minorenni e con precedenti, e li hanno accompagnati in Questura per accertamenti. Stando ad una prima ricostruzione, i due minorenni - entrambi conosciuti nella zona, visto che già passato sarebbero stati sorpresi a rubare - hanno fatto fatto il loro ingresso nel supermercato poco prima delle 19. I commessi, conoscendo le loro abitudini, non li hanno persi di vista nemmeno per un secondo, continuando a seguirli e a tenerli d'occhio mentre si aggiravano tra gli scaffali.

Secondo quanto emerso, avrebbero cercato di impossessarsi di una bottiglia di alcolico. Dopo una discussione a voce alta con i dipendenti, sono stati allontanati. La cosa sembrava finita lì, ma qualche minuto dopo i due avrebbero fatto ritorno nel supermercato e a quel punto uno di loro avrebbe estratto la boccetta di spray urticante spruzzando il contenuto in aria. Il titolare ha chiamato la polizia, mentre i due hanno tentato di fuggire spintonando e ingaggiando una colluttazione con l'addetto alla sicurezza. Le pattuglie della questura sono accorse immediatamente e la coppia di minorenni è stata fermata e poi condotta in questura per l'identificazione. La posizione dei ragazzi al momento è al vaglio degli inquirenti.