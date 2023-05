Sprofonda la strada Evacuate le famiglie "Siamo fuggiti di notte dalle nostre case"

È cominciato tutto mercoledì mattina con una crepa di cinque centimetri nell’asfalto di via le Bance, a Montescudo. Qualche ora più tardi la strada è letteralmente collassata. Una frana spaventosa, che ha costretto quattro famiglie residenti nel condominio orizzontale situato proprio di fronte a lasciare in fretta e furia gli appartamenti. Una quinta famiglia, non interessata dall’ordine di sgombero, ha comunque deciso di allontanarsi dalla zona. E’ successo tutto intorno a mezzanotte, sotto una pioggia battante che non ha mai smesso di imperversare. Otto persone, tra cui alcuni bambini, hanno passato la notte da amici e familiari, o in sistemazioni temporaneee. Al loro fianco, per tutto il tempo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini, i carabinieri di Montescudo, il sindaco Gian Marco Casadei, gli assessori e i consiglieri comunali. Sul posto anche i tecnici di Hera e Adrigas, per il ripristino delle utenze e la messa in sicurezza dell’area.

"Le prime avvisaglie sono cominciate già la mattina – racconta un residente – quando abbiamo notato una crepa nel mezzo della strada. Il pomeriggio, quando siamo tornati a vedere, la situazione era notevolmente peggiorata, la lesione si era allargata, si cominciava a sentire una specie di scricchiolio. Abbiamo chiamato i carabinieri e poi l’amministrazione comunale. Sono arrivati subito, sono rimasti con noi per tutto il tempo, insieme anche ai vigili del fuoco. La macchina dei soccorsi è stata effciente e tempestiva, ci hanno fatto sentire al sicuro. Per questo motivo desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e il personale del 115 per l’impegno dimostrato. Per fortuna le operazioni si sono svolte in sicurezza, ma siamo preoccupati: non sappiamo quando potremo fare ritorno". Nel pomeriggio di mercoledì lo smottamento ha continuato ad avanzare e la strada a sprofondare sempre di più.

Uno scenario allarmante, che alla fine ha convinto i vigili del fuoco a dare l’ordine di evacuazione. Sette appartamenti sono stati dichiarati inagibili e quattro famiglie sono state sgomberate. Fino al tardo pomeriggio di ieri, non avevano ancora fatto rientro in casa. Nel frattempo le utenze sono state ripristinate e si attende l’esito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco. "Il nostro territorio - spiega il sindaco di Montescudo - Monte Colombo Gian Marco Casadei - è stato tra quelli maggiormente colpiti dai fenomeno franosi. Da quando è iniziata l’ondata del maltempo, abbiamo registrato 14 frane in vari punti. Rimangono chiuse al traffico via Piggiole tra Taverna e Ca’ di San Marco, e via Colombarina a Valliano. Via Vallecchio risulta percorribile solo per chi viene dal guado sul Marano. E’ chiusa al traffico per chi viene da monte per tutto il tratto di discesa". In Valconca diversi comuni stanno facendo i conti con le frane. A Montefiore sono state chiuse le vie Panoramica, Cappuccini, Spogna e anche un tratto di via Pontevecchio. A Gemmano chiusa al traffico la strada provinciale all’altezza dell’ex agriturismo Sbrulen.

Lorenzo Muccioli