Spunta altro testimone: "Un urlo, poi i rumori nella casa di Duilio". E Loris si contraddice

Un urlo. Poi, qualche ora dopo, nel cuore della notte, il rumore di una lavatrice in azione e quello di una tapparella mentre viene lentamente alzata. Sull’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la notte del 3 ottobre nel garage di casa in via del Ciclamino, emerge una nuova testimonianza. È quella fatta agli inquirenti da un vicino di casa. Abita nella stessa palazzina di Duilio Bianchi, il padre di Loris e Manuela, la nuora della vittima che ha scoperto il corpo di Pierina la mattina del 4 ottobre. L’uomo è stato ascoltato dagli uomini della squadra mobile della polizia dopo che il programma La vita in diretta ha raccolto (in maniera anonima) le sue dichiarazioni. La notte del delitto il condomino avrebbe prima udito un urlo e poi, dopo alcune ore, una lavatrice in azione e una tapparella mentre veniva aperta. Rumori che, secondo lui, provenivano proprio dall’appartamento di Duilio. La polizia sta accertando, attraverso i consumi di elettricità dell’appartamento, se effettivamente la lavatrice sia stata attiva nelle ore successive al delitto. La scientifica aveva già ispezionato e campionato alcuni reperti con tracce di sangue, rilevate nella lavatrice del padre di Manuela e Loris Bianchi.

L’indagine sull’omicidio di Pierina, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, va avanti senza tralasciare il minimo dettaglio. E nel giro di pochi giorni potrebbero esserci i primi nomi sul registro degli indagati (al momento l’inchiesta è contro ignoti). Una mossa, quella del Procura, volta a concludere gli esami scientifici su Dna e le campionature effettuati dalla polizia scientifica negli ultimi sopralluoghi. Soltanto con l’iscrizione nel registro degli indagati si potrà procedere con le garanzie di legge e l’effettuazione dei test con le relative notifiche a consulenti e avvocati difensori.

Gli inquirenti continuano a battere la pista familiare. Lunedì durante il nuovo interrogatorio fiume (quasi 11 ore) Manuela Bianchi in diversi passaggi si sarebbe contraddetta. Anche il fratello Loris, ospite più volte in tv in queste settimane, ha iniziato a contraddirsi su particolari relativi alla sera del delitto e sui rapporti con Pierina. Loris è stato intervistato anche ieri, dalla trasmissione Ore 14. Ha raccontato che la domenica prima del delitto Valeria Bartolucci, la vicina di casa e moglie di Louis Dassilva (col quale Manuela avrebbe avuto una relazione) aveva invitato Manuela a origliare Pierina mentre al telefono diceva a uno dei figli: "Manuela è una donna facile...". Fatto già smentito dalla vicina, ma ieri di nuovo ribadito da Loris.

In questi giorni la Procura risentirà Loris, così come Louis Dassilva e (probabilmente) la stessa Valeria. Ma soprattutto verrà di nuovo interrogata la 16enne nipote di Pierina, e figlia di Manuela e Giuliano Saponi. La sera del delitto era in casa con la madre e lo zio Loris. Già nel suo primo colloquio con gli inquirenti la ragazza, con la sua versione, aveva fornito elementi che contraddicevano i racconti di Loris e Manuela, specie sugli orari dei loro alibi. La scorsa settimana poi gli inquirenti hanno sequestrato il telefono della 16enne, per analizzare se gli orari sulle foto scattate da Manuela e inviate a Loris, da giorni fulcro dell’alibi dei due fratelli, non siano stati modificati. Al vaglio degli inquirenti ci sono poi tutte le interviste fatte in tv dai vari protagonisti della vicenda, e anche la lite tra Manuela e Louis ripresa dalle telecamere di una trasmissione.