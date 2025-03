Spunta nido di fratini all’ex Bolognese. Appello dei volontari: "Il Comune li tuteli"

Sulla spiaggia davanti alla colonia Bolognese è spuntato un nuovo nido di fratini. A dare la notizia, ieri, sono stati i volontari del gruppo ’Salviamo il fratino a Rimini e Riccione’. Che scrivono: "Nonostante la scarsa attenzione del Comune, che non ha nemmeno montato il ecinto a protezione dell’area, una coppia di fratini ha deciso di fare un nido nella zona dell’ex colonia Bolognese. Questo ennesimo regalo dovrà essere tutelato e protetto interamente dal Comune di Rimini a cui Asoer (l’associazione ornitologi dell’Emilia Romagna) ha tempestivamente comunicato la posizione". "Si raccomanda – continuano i volontari – di rispettare i divieti: in particolare non lasciate i cani liberi nella spiaggia tra Riminiterme e la foce del Marano". L’anno scorso il Comune aveva imposto agli organizzatori del festival Rimini beach arena, che si svolge nella spiaggia davanti alla Bolognese, di prendere le misure necessarie per tutelare i fratini e di recintare le zone dove gli uccelli si rifugiano.