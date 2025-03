Spunta un cadavere nella colonia. Indagano i carabinieri di Bellaria

Una esistenza ai margini, che si è conclusa lontano da tutto e da tutti, con una morte probabilmente per cause naturali. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto ieri verso le 12 dai carabinieri della stazione di Bellaria in una colonia abbandonata di via del Bragozzo, non lontano dal porto. Il cadavere era all’interno di un edificio dismesso, che a quanto pare da un po’ di tempo a questa parte si era trasformato in un rifugio di fortuna per la vittima. I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire l’identità dello sfortunato senzatetto. Stando a quanto emerso, il decesso non sarebbe avvenuto di recente, ma risalirebbe ad alcuni giorni fa se non addirittura a settimane, come testimoniato dallo stato di decomposizone dei poveri resti. Non sono tuttavia stati trovati segni di violenza e gli inquirenti hanno escluso che la morte possa essere stata causata dall’intervento di un’altra persona. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la figura mentre stava facendo jogging in via del Bragozzo. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma del Nucleo Investigativo, è intervenuto il medico legale e della scoperta è stato informato il magistrato di turno. Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un clochard e, il decesso, sarebbe da attribuirsi a cause naturali. Al termine dei rilievi il cadavere è stato trasferito allobitorio dell’ospedale Infermi di Rimini dove, su disposizione della magistratura, sarà effettuata l’autopsia per identificare il corpo e individuare le cause della morte.