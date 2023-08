Spuntano i cartelli al parco: "Pericolo caprioli"

"Attenzione, presenza di animali selvatici". La polizia municipale di Riccione ha piazzato cartelli nelle varie zone del parco pubblico tra la statale e il centro studi, dove ha deciso di prendere casa il capriolo. Per chi ha avuto un incontro ravvicinato con tanto di referto al pronto soccorso, il capriolo non è solo. Si tratterebbe di una coppia, e questa è la stagione degli amori. Il Comune si è confrontato con gli esperti del settore agricoltura, caccia e pesca della Regione, e poi ha tappezzato l’area con i cartelli. Infine ha lasciato il messaggio di allerta anche sulla pagina Facebook. "Fino a metà agosto l’animale è nella fase territoriale e degli amori, a questa fase seguirà pian piano la cosiddetta fase ‘indifferente’ in cui sarà molto più elusivo ed in cui, probabilmente, si allontanerà dal parco seguendo il corso del Rio Melo". Nei prossimi dieci giorni l’attenzione deve rimanere alta. "Il capriolo nel periodo estivo tende a marcare il territorio e ad allontanare le persone che lo invadono, comportamento in genere non cruento ma in cui l’animale si avvicina parallelamente alla persona presente: questo gesto non va scambiato per manifestazione di confidenza. Occorre allontanarsi e soprattutto è indispensabile non portare cani nella zona se non al guinzaglio e attentamente controllati. Il capriolo alla vista del cane entra in allarme. Auspichiamo che vengano seguiti, per la propria sicurezza e per il bene del capriolo".