"Sputi e insulti nella sede di Fratelli d’Italia"

"Il clima d’odio contro il nostro partito ha raggiunto livelli davvero estremi. Non è possibile continuare a fare politica in questo modo. Non nascondo di avere paura, anche solamente nel recarmi al lavoro". È lo sfogo amaro della deputata di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo, dopo la disavventura vissuta nel tardo pomeriggio di ieri nel suo ufficio da parlamentare in viale Ceccarini alta. Disavventura che, stando a quanto annunciato dalla Colombo stessa, sfocerà con ogni probabilità in una denuncia e che nel frattempo ieri ha portato all’intervento di una pattuglia dei carabinieri, con i militari che hanno provveduto ad identificare tutti i presenti.

"Mi trovavo nell’ufficio, insieme a mio padre, Adriano Colombo, e insieme a Riccardo Amati. Stavamo lavorando ad alcune iniziative, quando a un certo punto nella sede ha fatto il suo ingresso una coppia, un uomo e una donna, entrambi sui 35 anni, all’apparenza italiani. Abbiamo subito intuito che avevano intenzioni ostili per il modo con cui si sono rivolti contro di noi. Hanno cominciato ad urlarci contro degli insulti. Fascisti, fascisti, continuavano a ripetere". Colombo non nega "di essermi spaventata. Ci hanno sputato addosso. Uno di loro, inoltre, aveva con sé una bottiglietta di alcol e per un attimo abbiamo avuto il timore che potessero utilizzarla". I due ’intrusi’ sono stati quindi invitati ad andarsene. Nell’ufficio si è quindi scatenato un piccolo parapiglia, non è mancato qualche spintone, sono volate parole pesanti. Proprio in quel momento in zona passava una pattuglia dei carabinieri. Che è stata intercettata da Adriano Colombo. I militari sono scesi e hanno chiesto i documenti ai presenti, invitando la coppia ad allontanarsi. Non sono state formalizzate denunce. Una valutazione su eventuali azioni legali da intraprendere spetta ora alle parti in causa. "Sicuramente ci recheremo in caserma per denunciare l’accaduto" dice, dal canto suo, la parlamentare di Fratelli d’Italia.

"Non è la prima volta che la nostra forza politica viene presa di mira con forme di contestazione che non hanno nulla di pacifico, ma anzi contribuiscono soltanto ad esasperare gli animi. Già in passato la nostra sede era stata bersaglio di danneggiamenti e vandalismi". "È chiaro – aggiunge Colombo – che non è possibile fare politica in modo sereno in un clima come questo. Mi aspetterei una condanna bipartisan di quello che è accaduto, nella speranza che non debba ripetersi più" conclude la deputata riccionese.