Squadra di caccia ’esiliata’ a Mulazzano

Trasloco forzato per la caccia al cinghiale. Sicuramente se si parla dell’attività venatoria della squadra di caccia – la ‘Squadra Gemanese’ – che la Regione già l’anno scorso aveva ammesso nel distretto 2 (che comprende l’alta Valconca) a seguito del suo ampliamento per l’annessione al territorio dell’Emilia-Romagna del comune di Sassofeltrio. Una squadra di caccia, che può arrivare fino a un massimo di 40 persone, a cui era stato assegnato proprio il territorio di Sassofeltrio e che nel suo primo anno di attività venatoria in quel territorio aveva dimostrato di poter cacciare e di farlo al meglio, secondo le regole, coinvolgendo anche i cittadini della zona che volevano poter sfruttare il territorio di caccia vicino casa. Poi, una settimana fa, "a sparigliare le carte è stata l’Atc (Ambiti territoriali di caccia, ndr) che senza alcuna giustificazione concreta ha spostato la squadra di caccia operante a Sassofeltrio sul territorio di Mulazzano". Ne parla con sconcerto Christian Maffei, presidente nazionale Arcicaccia, riferendosi a un cambio di rotta da parte dell’Atc che "fatichiamo a comprendere e per il quale abbiamo potuto esprimere perplessità in una sola riunione, dopo che la comunicazione è arrivata una settimana fa – lamenta il presidente Arcicaccia –. Con ritardo se pensiamo che la caccia al cinghiale inizierà il 29 ottobre e siamo davvero a un passo dal riprendere un’attività la cui importanza per contenere la peste suina è già stata sottolineata dalla Regione, fissando un numero di abbattimenti importante e ora a rischio". Ecco perché il 13 ottobre, una delegazione di una quarantina di cacciatori trasversali a tutte le associazioni ha protestato con striscioni ad hoc davanti alla sede dell’Atc, per chiedere "la revisione di una scelta dannosa e senza motivazioni condivise".