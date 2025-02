"Squadra di volley orgoglio di San Giovanni"

Un intero paese in festa ha celebrato ieri alla Casa della cultura di San Giovanni in Marignano la squadra della Omag Mt di volley femminile A2, fresca vincitrice della Coppa Italia ed in vetta solitaria alla Pool Promozione. Un momento celebrativo che ha però anche confermato il legame sempre più forte tra amministrazione comunale, società, squadra, sponsor e tifosi. "Siamo davvero orgogliosi di voi – ha ribadito la sindaca Michela Bertuccioli – e un intero territorio, anche al di là del nostro comune di San Giovanni, vi segue. È bello quello che riuscite a trasmettere anche al di fuori del campo, perché sono valori sani, anche per i più piccoli".

Tante giocatrici, omaggiate dall’amministrazione comunale con fiori e t-shirt di Alberta Ferretti, hanno rimarcato l’affiatamento del gruppo, che sta portando a tante vittorie, l’ultima in ordine di tempo mercoledì sera a Busto Arsizio per 3-0. Lo stesso capitano Serena Ortolani ha sottolineato: "Grazie davvero per questa accoglienza e per momenti come questo, ma la testa è già alla prossima partita, e non vogliamo fermarci qui, c’è un obiettivo che ci aspetta". La Pool Promozione potrebbe regalare, infatti, un sogno: la serie A1, traguardo sportivo incredibile per un piccolo borgo di 9.500 abitanti.

E proprio il futuro è stato al centro della serata, con il tema di un possibile nuovo palazzetto. I tifosi lo hanno chiesto. "Noi ci siamo, siamo pronti a collaborare con quanti vorranno realizzarlo – ha ribadito la sindaca – Naturalmente da soli come Comune non possiamo fare molto, servirà creare una sinergia con più protagonisti, ma noi ci stiamo già attivando". Nei prossimi mesi se ne parlerà ancora più intensamente. Chiusura per il presidente Stefano Manconi, primo artefice del miracolo sportivo della Omag Mt: "Siamo molto contenti di serate come questa, ringraziamo anche gli sponsor che ci sono vicini e ci sostengono, speriamo che occasioni come questa si ripetano che questo appuntamento sia solo il primo di una lunga serie".

Luca Pizzagalli