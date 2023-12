"Squadra Montetauro non verrà snaturata"

La squadra di calcio della comunità di Montetauro non verrà snaturata. La Riccione Calcio 1926 tiene a precisare che "la collaborazione in cantiere tra il proprio settore giovanile e la squadra della Comunità Montetauro sarà portata avanti dagli stessi allenatori della squadra Montetauro la quale, in un clima di amicizia e collaborazione, manterrà la propria identità e completa autonomia, proseguendo l’attività partita 8 anni fa grazie alla felice intuizione di ‘Cece’ Cesare Conti".Tra la società e la comunità si è comunque aperta una importante fase di collaborazione.