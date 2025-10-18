Ss16 e Marecchiese al palo: "Anas ci dica che progetti ha"

"Dalle parole Anas passi ai cantieri". L’ha ribadito più volte negli ultimi giorni Jamil Sadegholvaad, preoccupato per lo stato di impasse in cui versano i progetti per la Statale 16 e la Marecchiese, le due grandi ’incompiute’ della viabilità riminese. E ieri il sindaco di Rimini e presidente della Provincia ha inviato alla direzione di Anas una lettera formale, nel tentativo di smuovere le acque a Roma. "L’iter per i lavori di messa in sicurezza della Marecchiese – ricorda nella lettera Sadegholvaad – è stato avviato il 26 febbraio 2021 col protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia, la Regione e i Comuni attraversati (o interessati) dall’arteria". La Provincia affidò all’architetto Edoardo Preger il compito di individuare possibili soluzioni tecniche. Le proposte della Provincia furono sottoposte ad Anas, "con l’impegno di tradurla in una formale progettualità. Ma "da allora non abbiamo più avuto riscontri. E gli amministratori locali coinvolti non hanno mai ricevuto, nemmeno in maniera informale, il materiale da voi prodotto per attuare una qualche forma di confronto e condivisione con le nostre comunità – scrive Sadegholvaad rivolgendosi ai dirigenti Anas – Si è tenuta solo una presentazione pubblica dell’iter progettuale il 30 maggio scorso al teatro Sociale di Novafeltria, su richiesta di un comitato (Valmarecchia futura) a cui non sono seguite ulteriori comunicazioni e neppure il coinvolgimento della nostra amministrazione. Cosa piuttosto irrituale". Per questo "chiediamo un incontro ufficiale con i tecnici incaricati per fare il punto della situazione e avviare un vero percorso di condivisione per la proposta progettuale della Marecchie, tra i nodi più critici della viabilità provinciale". Il sindaco va in pressing "affinché si arrivi a una soluzione concreta e che tenga conto anche di un’altra infrastruttura vitale per il territorio come la Statale 16". Che è l’altro ’buco nero’. La variante è ferma in un cassetto.

"Da troppo tempo attendiamo notizie ufficiali sulla Marecchiese – rincarano i sindaci Filippo Sacchetti (Santarcangelo), Lara Gobbi (Verucchio), Ronni Raggini (Poggio Torriana), tutti del Pd – Chediamo soluzioni concrete per la Marecchiese e la Ss16". E la segretaria Pd Giulia Corazzi incalza: "Dopo le promesse elettorali di esponenti del centrodestra, il governo passi dagli spot ai fatti". O meglio: ai cantieri.

Manuel Spadazzi