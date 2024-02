Staccati oltre 2.200 tagliandi. Si va verso il tutto esaurito

Gli abbonati hanno in fretta riacquistato il proprio posto (in buona parte), i non abbonati stanno rispondendo presente. Così, nel giro di qualche giorno, e quando ne mancano ancora diversi al giorno tanto atteso, il ’Romeo Neri’ si sta già decisamente colorando di biancorosso aspettando il derby di venerdì sera contro il Cesena (calcio d’inizio alle 20.45). Sono oltre 2.000, circa 2.200 per l’esattezza, i biglietti venduti in casa Rimini, Soltanto ieri, dopo quattro giorni di prelazione riservata agli abbonati a prezzi scontati (per l’occasione il club della presidente Di Salvo ha indetto la giornata biancorossa), la vendita è stata aperta a tutti. E naturalmente i tifosi del Rimini, a differenza di quelli bianconeri (o meglio dei residenti nella Provincia di Forlì-Cesena) che si andranno a sistemare in curva Ovest (ieri sold out in poche ore), potranno acquistare il biglietto anche nel giorno del match al ’Romeo Neri’. I prezzi: Tribuna Centralissima intero 28 euro e ridotto 22, Tribuna Centrale intero 22 euro e ridotto 19, Tribuna Laterale est e Distinti 15 euro e ridotto 12, Curva locali intero 14 euro e ridotto 11. Le riduzioni sono valide per invalidi, over 65 e donne. Ragazzi e bambini dai 4 ai 17 anni potranno acquistare il tagliando a 5 euro in Laterale, Distinti e Curva Est. Ogni persona può acquistare una massimo di quattro biglietti, compreso il proprio. Per accaparrarsi un posto in Centralissima ci si dovrà recare ai botteghini dello stadio, mentre per tutti gli altri settori esistono, come di consueto, diverse modalità. I tagliandi si possono acquistare negli uffici del Rimini sotto la tribuna centrale oggi e domani dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 20. Giovedì saranno a disposizione dei tifosi nello Store del Rimini dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ma anche venerdì mattina dalle 10.30 alle 12.30. Mentre nel pomeriggio, nel giorno del match, saranno aperti i botteghini di via Lagomaggio dalle 18.30 alle 21, un quarto d’ora dopo l’inizio della gara. Ma i biglietti sono disponibili anche nei rivenditori autorizzati: a Rimini la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani e il Millenium Bar Tabaccheria. A San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante, a Cattolica alla Caffetteria Mazzini e a Riccione al Mac’s Corner Caffè. La vendita on line, invece, è stata chiusa.