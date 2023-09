Staccò il dito del rivale a morsi: in tre a processo

Finirà in tribunale la violenta rissa avvenuta nella notte tra il 6 e 7 giugno del 2022, quando sulla spiaggia di Rimini i tre 27enni coinvolti nella zuffa si erano picchiati utilizzando ombrelloni come mazze, finanche all’aggressione da parte di un nigeriano ai danni di un coetaneo albanese che secondo quanto ricostruito dalla polizia sarebbe stato azzannato. Il nigeriano infatti avrebbe staccato a morsi la prima falange dell’anulare destro del rivale. Con loro, a processo per i fatti di quella notte, con la rissa generatasi per una ’competizione’ amorosa, andrà anche un altro albanese di 27 anni. Gli imputati (i due albanesi difesi da Paola Zavatta e il nigeriano da Luca Greco), sono stati rinviati a giudizio perchè accusati di rissa e lesioni.